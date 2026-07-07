Мешканцям регіону радять завчасно підготуватися до графіків відключення світла в Одеській області на 8 липня.

Українцям показали графіки відключення світла в Одеській області на 8 липня, які триватимуть багато годин поспіль, повідомляє видання Politeka.net.



Мешканцям регіону радять завчасно підготуватися до графіків відключення світла в Одеській області на 8 липня та зарядити мобільні телефони, павербанки та інші важливі пристрої, а також врахувати години знеструмлення під час планування справ. Після завершення робіт електропостачання обіцяють відновити у звичайному режимі.

За інформацією місцевих громад, 8 липня у період з 08:00 до 17:00 можливі відключення електроенергії у селі Петрове, Березань, Курган, Доброжанове, Важне, с-щі Дослідному.

Крім того, спеціалісти АТ «ДТЕК» виконуватимуть профілактичне обслуговування електромереж. Через це з 08:00 до 18:00 тимчасово припинять електропостачання у місті Роздільна за адресою:

Дмитрієва Сергія — 1/А

Також у компанії повідомили про проведення комплексу профілактичних заходів на території села Покровка з 08:00–17:00 години. Знеструмлять такі адреси:

Енергетична

Миру — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 167, 169, 170, 171, 175, 176, 177, 178, Б/Н

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Набережна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22

Степова — 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16

Шаманська — 1, 2, 6, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24

пров. Перемоги — 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 29, 30

пров. Сонячний — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Джерело: Роздільнянська територіальна громада.

Джерело: Вигодянська Сільрада

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