Жителям региона советуют заранее подготовиться к графику отключения света в Одесской области на 8 июля.

Украинцам показали графики отключения света в Одесской области на 8 июля, которые продлятся много часов подряд, сообщает издание Politeka.net.



Жителям региона советуют заранее подготовиться к графику отключения света в Одесской области на 8 июля и зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие важные устройства, а также учесть часы обесточивания при планировании дел. После завершения работ электроснабжение обещают возобновить в обычном режиме.

По информации местных общин, 8 июля в период с 08:00 до 17:00 возможны отключения электроэнергии в селе Петрово, Березань, Курган, Доброжаново, Важне, пос.

Кроме того, специалисты АО «ДТЭК» будут выполнять профилактическое обслуживание электросетей. Поэтому с 08:00 до 18:00 временно прекратят электроснабжение в городе Роздильна по адресу:

Дмитриева Сергея - 1/А

Также в компании сообщили о проведении комплекса профилактических мероприятий на территории села Покровка с 08:00-17:00 . Обесточат следующие адреса:

Энергетычна

Мыру — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 167, 169, 170, 171, 175, 176, 177, 178,

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Набережна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22

Степова — 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16

Шаманська — 1, 2, 6, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24

пров. Перемогы — 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 29, 30

пров. Сонячный — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Источник: Раздельнянская территориальная община.

Источник: Выгодянский Сельсовет

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Одессе: где перевозчики успели значительно поднять стоимость.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области: кто имеет право воспользоваться государственной программой помощи.

Как сообщала Politeka, Пересчет пенсий с 1 июля в Одесской области: на что можно рассчитывать.