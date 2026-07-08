В июле отдельные категории ВПЛ могут остаться без денежной помощи в Одесской области, если своевременно не обратятся в ПФУ, сообщает издание Politeka.net.

В частности, части переселенцев необходимо своевременно обновить персональные данные, ведь в противном случае начисление средств может быть приостановлено.

Выплата государственной помощи производится в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №709. Денежные средства перечисляются в два этапа — до 15-го и до 28-го числа каждого месяца. Конкретная дата поступления денег зависит от банковских учреждений и Государственной казначейской службы Украины.

Размер денежной помощи для внутренне перемещенных лиц в Одесской области остается неизменным. Совершеннолетние переселенцы ежемесячно получают 2 тысячи гривен, в то время как детям и лицам с инвалидностью выплачивают 3 тысячи гривен. Она назначается наиболее уязвимым категориям ВПЛ сроком до 30 месяцев со дня ее первичного оформления.

В то же время, части получателей необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) для актуализации информации.

Это касается переселенцев, изменивших место жительства или состав семьи, оформляющих поддержку на ребенка впервые, желающих возобновить выплаты после предварительного отказа, а также граждан, у которых изменилось имущественное положение и намерены повторно подтвердить право на государственную поддержку.

Для возобновления выплат после отказа применяется критерий дохода. Среднемесячный доход не должен превышать 10380 гривен на одного человека.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №709, если внутренне перемещенное лицо не сообщит об изменениях, которые могут повлиять на назначение помощи, или не обновит необходимые сведения в установленном порядке, выплата государственной помощи может быть временно приостановлена ​​до момента устранения этих обстоятельств.

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