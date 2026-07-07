Работа для пенсионеров в Винницкой области представлена ​​и вакансиями в транспортной отрасли.

Работа для пенсионеров в Винницкой области остается доступной в сфере общепита, обслуживания и пассажирских перевозок, передает Politeka.

Работодатели предлагают официальное трудоустройство, стабильную оплату и готовы рассматривать кандидатов постарше.

В Жмеринке ресторан открыл набор поваров с заработной платой 18–20 тысяч гривен . В коллектив приглашают даже людей без опыта, поскольку обучение проводят непосредственно на рабочем месте. Работникам также гарантируют бесплатное питание, развоз после смены и, при необходимости, жилье.

Еще одно предложение доступно в Виннице. Один из крупнейших автоцентров области ищет уборщицу с доходом 15-17 тысяч гривен . Компания обеспечивает официальное оформление, современный инвентарь, удобные условия труда и полный социальный пакет. От кандидатов ждут ответственности, чистоплотности и внимательности.

Работа для пенсионеров в Винницкой области представлена ​​и вакансиями в транспортной отрасли. Сервис такси приглашает водителей с личным автомобилем, предлагая 30–35 тысяч гривен и бонусные выплаты. Среди преимуществ – свободный график, значительное количество заказов, скидки на топливо и возможность самостоятельно планировать рабочее время.

Специалисты рынка труда отмечают, что все большее число компаний расширяют требования к кандидатам, открывая вакансии для пенсионеров. Чаще всего работодатели делают акцент на ответственности, желании работать и готовности быстро адаптироваться к новым обязанностям.

Аналитики отмечают, что количество таких предложений постепенно увеличивается, ведь опытные работники остаются востребованными в разных сферах экономики.

Источник: work.ua

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