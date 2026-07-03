Подорожчання проїзду в Рівному передбачає різні тарифи залежно від обраного способу розрахунку.

Подорожчання проїзду в Рівному може набути чинності вже з 7 серпня 2026 року, якщо відповідний проєкт рішення підтримають члени виконавчого комітету міської ради, передає видання Politeka.

Документ уже оприлюднили на офіційному сайті міськради. Він передбачає перегляд вартості поїздок як в електротранспорті, так і в автобусах.

Для тролейбусів пропонують запровадити диференційовану систему оплати. Власники транспортної картки «Рівне» сплачуватимуть 16 гривень. Розрахунок банківською карткою або через Apple Pay чи Google Pay коштуватиме 17 гривень. Разовий квиток, придбаний через термінал самообслуговування, обійдеться у 18 гривень.

Також проєкт визначає ціну місячного абонемента — 540 гривень. Він дозволятиме здійснювати необмежену кількість поїздок електротранспортом. Окремо передбачено штрафний квиток у розмірі 300 гривень.

Зміни торкнуться й автобусних маршрутів. За використання транспортної картки пасажири платитимуть 22 гривні. Оплата банківською карткою або мобільним пристроєм становитиме 24 гривні. Разовий квиток через термінал самообслуговування коштуватиме 26 гривень.

Таким чином, подорожчання проїзду в Рівному передбачає різні тарифи залежно від обраного способу розрахунку. Остаточне рішення щодо впровадження нових цін має ухвалити виконавчий комітет.

Крім того, в Рівненській області повідомляли про нову систему оплати за проїзд.

За даними міської влади, у місті вже встановлено 160 терміналів оператора електронного квитка. Додатково планується розмістити ще 10 пристроїв у ключових транспортних точках — біля автовокзалу, залізничного вузла, автостанції «Чайка», ринку та на завантажених зупинках. Окремий пункт з’явиться й у Квасилові.

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