Обмеження руху транспорту у Тернополі триватиме багато часу.

Обмеження руху транспорта у Тернополі вводять на вулиці Івана Горбачевського, де тимчасово перекриють рух транспорту через проведення ремонтних робіт, передає Politeka.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради під час чергового засідання.

Обмеження діятимуть з 9 липня до 31 серпня. У цей період на ділянці оновлюватимуть дорожню інфраструктуру, щоб покращити умови пересування для водіїв і пішоходів, передає інформацію Тернопільська міська рада.

За інформацією управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, покриття на вулиці тривалий час перебувало у незадовільному стані. Проєкт ремонту передбачає заміну старого дорожнього полотна на нове покриття з плитки, оновлення бордюрів та впорядкування тротуарної зони.

Питання відновлення цієї ділянки неодноразово порушували мешканці мікрорайону «Новий світ». Вулиця є важливою транспортною артерією для жителів району, оскільки нею щодня користуються люди, які прямують на роботу, до навчальних закладів та дитячих садків.

Додатковим аргументом на користь ремонту стала електронна петиція щодо оновлення дороги біля заїзду до дитячого садка №25. Ініціатива отримала понад 300 голосів підтримки та привернула увагу міської влади до проблеми.

На час обмеження руху транспорту в Тернополіна об’єкті встановлять необхідні дорожні знаки та організують рух відповідно до тимчасової схеми, затвердженої для цього періоду.

У міській раді закликають водіїв і пішоходів заздалегідь планувати маршрути та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із проведенням ремонту.

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