Ограничение движения транспорта в Тернополе будет продолжаться длительное время.

Ограничение движения транспорта в Тернополе вводится на улице Ивана Горбачевского, где временно перекроют движение транспорта из-за проведения ремонтных работ, передает Politeka.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета на очередном заседании.

Ограничения будут действовать с 9 июля по 31 августа. В этот период на участке будут обновляться дорожная инфраструктура, чтобы улучшить условия передвижения для водителей и пешеходов, передает информацию Тернопольский городской совет.

По информации управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии, покрытие на улице долгое время находилось в неудовлетворительном состоянии. Проект ремонта предусматривает замену старого дорожного полотна новым покрытием из плитки, обновлением бордюров и упорядочиванием тротуарной зоны.

Вопросы восстановления этого участка неоднократно поднимали жители микрорайона «Новый мир». Улица является важной транспортной артерией для жителей района, поскольку ею каждый день пользуются люди, направляющиеся на работу, в учебные заведения и детские сады.

Дополнительным аргументом в пользу ремонта стала электронная петиция по обновлению дороги у заезда в детский сад №25. Инициатива получила более 300 голосов поддержки и привлекла внимание городских властей к проблеме.

Во время ограничения движения транпорта в Тернпополе на объекте установят необходимые дорожные знаки и организуют движение в соответствии с временной схемой, утвержденной для этого периода.

В городском совете призывают водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением ремонта.

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