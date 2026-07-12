Дефіцит продуктів у Одеській області може посилитися через необхідність збільшення імпорту.

Дефіцит продуктів у Одеській області може позначитися на ринку круп через скорочення врожаю гречки та зменшення посівних площ в Україні, передає видання Politeka.

Аналітики прогнозують подальше зростання вартості продукції вже найближчими місяцями.

Навесні середня ціна кілограма гречки становила близько 53 гривень, тоді як у червні вона досягла 75 гривень. За оцінками фахівців, до осені показник може зрости ще на 10–14%.

Основними причинами називають наслідки війни, подорожчання пального, зменшення площ під посівами та слабший урожай. Додатково на ринок впливає підвищений попит, коли покупці починають запасатися товарами тривалого зберігання.

Експерти зазначають, що Дефіцит продуктів у Одеській області може посилитися через необхідність збільшення імпорту. За даними аналітиків, власного виробництва вже недостатньо для повного забезпечення внутрішнього попиту, тому поставки можуть надходити з Казахстану, Китаю та країн Європейського Союзу.

Водночас українські селекціонери продовжують працювати над новими сортами культури. Один із найуспішніших — «Медова», створений науковцями Полтавського державного аграрного університету. За сприятливих умов він демонструє високу врожайність, особливо на полях Казахстану.

Фахівці пояснюють, що культура потребує достатньої кількості тепла, сонця та родючих ґрунтів. Важливу роль також відіграє якісне запилення, яке безпосередньо впливає на формування зерна.

На думку аграріїв, подальша ситуація залежатиме від погодних умов, площ посівів, обсягів нового врожаю та стабільності імпортних поставок.

Джерело: molbuk

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