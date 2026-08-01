Робота для пенсіонерів в Запоріжжі також представлена різними вакансіями.

Робота для пенсіонерів в Запоріжжі залишається доступною у сфері торгівлі, громадського харчування та обслуговування, пише Politeka.net.

Роботодавці пропонують вакансії із заробітною платою до 30 тисяч гривень і готові розглядати кандидатів пенсійного віку.

Одна з компаній відкрила набір на посаду комірника-різноробочого. Рівень оплати становить від 18 до 25 тисяч гривень залежно від темпу виконання завдань. Працівник займатиметься прийманням і зберіганням товарів, відвантаженням замовлень, веденням обліку продукції та підтриманням порядку на складі. Попередній досвід не є обов'язковим, адже новачків готові навчати.

Робота для пенсіонерів в Запоріжжі також представлена вакансіями у мережі пекарень. Потрібні продавці із зарплатою від 20 до 25 тисяч гривень. До основних обов'язків входять обслуговування покупців, викладка продукції та випікання готових напівфабрикатів. Роботодавець пропонує оплачуване навчання, своєчасні виплати й безкоштовний обід.

Ще одну пропозицію оприлюднив заклад готельно-ресторанної сфери, який шукає прибиральницю для роботи у нічні зміни. Заробітна плата становить від 20 до 30 тисяч гривень і включає ставку та бонуси.

Серед основних вимог до кандидатів — відповідальність, охайність, пунктуальність і бажання працювати. Роботодавці зазначають, що готові розглядати претендентів без досвіду, забезпечуючи необхідне навчання та комфортні умови праці.

Фахівці радять уважно ознайомитися з умовами працевлаштування перед поданням заявки та уточнити графік, обов'язки й рівень оплати. Перелік доступних вакансій регулярно оновлюється, тому охочим рекомендують стежити за новими пропозиціями.

Джерело: work.ua

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