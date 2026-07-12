Дефицит продуктов в Одесской области может отразиться на рынке круп из-за сокращения урожая гречихи и уменьшения посевных площадей в Украине, передает издание Politeka.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост стоимости продукции уже в ближайшие месяцы.

Весной средняя цена килограмма гречихи составляла около 53 гривен, тогда как в июне она достигла 75 гривен. По оценкам специалистов, к осени показатель может вырасти еще на 10-14%.

Основными причинами называют последствия войны, удорожание горючего, уменьшение площадей под посевами и более слабый урожай. Дополнительно на рынок влияет завышенный спрос, когда покупатели начинают запасаться продуктами долгого хранения.

Эксперты отмечают, что дефицит продуктов в Одесской области может усилиться из-за необходимости увеличения импорта. По данным аналитиков, собственного производства недостаточно для полного обеспечения внутреннего спроса, поэтому поставки могут поступать из Казахстана, Китая и стран Европейского Союза.

В то же время, украинские селекционеры продолжают работать над новыми сортами культуры. Один из самых успешных – «Медова», созданный учеными Полтавского государственного аграрного университета. В благоприятных условиях он демонстрирует высокую урожайность, особенно на полях Казахстана.

Специалисты объясняют, что культура нуждается в достаточном количестве тепла, солнца и плодородных почв. Важную роль также играет качественное опыление, непосредственно влияющее на формирование зерна.

По мнению аграриев, дальнейшая ситуация будет зависеть от погодных условий, площадей посевов, объема нового урожая и стабильности импортных поставок.

Источник: molbuk

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