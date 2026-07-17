Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Винницкой области может дополняться этой надбавкой, если человек отвечает требованиям законодательства.

Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Винницкой области остается одним из видов социальной поддержки, а для отдельных категорий граждан закон также предусматривает ежемесячную надбавку к пенсии, которая в 2026 году может превышать 1000 гривен, сообщает Politeka.net.

Такие средства выплачиваются людям, у которых есть особые заслуги перед Украиной.

Право на дополнительное финансирование определено Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Оно распространяется на граждан, чей вклад в развитие государства отмечен на самом высоком уровне.

В частности, денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Винницкой области может дополняться этой надбавкой, если человек отвечает требованиям законодательства. В перечень получателей входят Герои Украины, награжденные орденом Героев Небесной Сотни, лица, которые после провозглашения независимости получили четыре или более государственных орденов, а также владельцы отдельных почетных званий, в частности, народные артисты Украины.

Отдельной категорией являются матери-героини, которые родили и воспитали по меньшей мере пятерых детей до шестилетнего возраста. В определенных случаях право на выплату может перейти к отцу, если он самостоятельно занимался воспитанием после смерти матери или лишения ее родительских прав. Учитывают также усыновленных детей.

Сумма доплаты зависит от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. С 1 января 2026 года этот показатель составляет 2564 гривны.

Размер ежемесячной надбавки определяется в пределах от 35% до 40% прожиточного минимума. Таким образом, получатели могут рассчитывать на дополнительные выплаты от 897 до 1026 гривен. Финансирование осуществляется из государственного бюджета, а доплата носит постоянный характер.

Увеличение суммы объясняется повышением прожиточного минимума. Поскольку именно к этому показателю привязан механизм начисления, после его пересмотра автоматически растет и размер ежемесячной поддержки граждан, имеющих особые заслуги перед государством.

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