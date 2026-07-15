Українців попередили про планові графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 16 липня.

Графіки відключення світла охоплять окремі населені пункти у Дніпропетровській області та триватимуть багато годин 16 липня, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 16 липня вводять лише за окремими адресами через планові та профілактичні роботи на електромережах. Такі роботи допомагають запобігти аварійним ситуаціям і забезпечити більш надійне електропостачання споживачів.

Тимчасове припинення електропостачання заплановано з 08:00 до 18:00 години за такими адресами:

с. Потоки: вулиці Берегова, Гранітна, Надії, Шиловського

с. Скелюватка: вулиці Героїв України, Кошового, Олександра Матросова, Польова

с. Ковалівка: вулиці Перемоги, Центральна

Відповідно до оприлюдненого графіка, у селі Дослідне відключення електроенергії триватиме з 08:00 до 18:00. На цей час без світла залишаться адреси:

Авіаторів — 30, 32, 32/А

Квіткова — 1, 1/В, 10, 12, 1А/ЗД, 2/А, 4, 5, 6, 7, 8, 91

Новоселів — 1, 1/Д, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Світла — 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8/А, 9

Тополина — 2, 4, 6, 8, 10, 12

З 08:00 до 19:00 — планові роботи виконуватимуться й у селі Новоолександрівка. Через це електропостачання буде тимчасово припинене на вулицях:

Балкова — 1/Б

Мостова — 65

Набережна — 21А

Паркова — 79

Світла — усі будинки

Сурська — 223

У зв’язку з виконанням планових робіт буде відключення електроенергії в селі Старі Кодаки. Обмеження вводять з 09:00–19:00 години за наступними адресами:

Каштанова — 4, 75, 79

Кодацька — 28, 29/Б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37/2, 38, 39, 40, 41, 42/А, 43, 44, 45, 46, 47, 47/А, 48/А, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57/А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76/А, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100/А, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 110, 112

Рибальська — 1/А

Чкалова — 2/А, 3/А

Шкільна — 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 78

пров. Калиновий — 6/Г, 63, 73, 77, 86

пров. Лоцманський — 1, 3, 4, 5, 6А, 7, 8, 10, 10/А, 12.

Джерело: Новоолександрівська ОТГ Дніпровського району

Джерело: Божедарівська Селищна Територіальна Громада

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