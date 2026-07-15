Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света в Днепропетровской области на 16 июля.

Графики отключения света охватят отдельные населенные пункты в Днепропетровской области и продлятся много часов 16 июля, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 16 июля вводятся только по отдельным адресам из-за плановых и профилактических работ на электросетях. Такие работы помогают предотвратить аварийные ситуации и обеспечить более надежное электроснабжение потребителей.

Временное прекращение электроснабжения запланировано с 08:00 до 18:00 по следующим адресам:

с. Потокы: улицы Берегова, Гранитна, Надии, Шыловського

с. Скелюватка: улицы Героив Украины, Кошового, Олександра Матросова, Польова

с. Коваливка: улицы Перемогы, Центральна

Согласно обнародованному графику, в селе Дослидне отключение электроэнергии продлится с 08:00 до 18:00. К этому времени без света останутся адреса:

Авиаторив — 30, 32, 32/А

Квиткова — 1, 1/В, 10, 12, 1А/ЗД, 2/А, 4, 5, 6, 7, 8, 91

Новоселив — 1, 1/Д, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Свитла — 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8/А, 9

Тополына — 2, 4, 6, 8, 10, 12

С 08:00 до 19:00 плановые работы будут выполняться и в селе Новоолександривка. Из-за этого электроснабжение будет временно прекращено на улицах:

Балкова — 1/Б

Мостова — 65

Набережна — 21А

Паркова — 79

Свитла — все дома

Сурська — 223

В связи с выполнением плановых работ будет отключение электроэнергии в селе Стари Кодакы. Ограничения вводят с 09:00–19:00 по следующим адресам:

Каштанова — 4, 75, 79

Кодацька — 28, 29/Б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37/2, 38, 39, 40, 41, 42/А, 43, 44, 45, 46, 47, 47/А, 48/А, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57/А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76/А, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100/А, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 110, 112

Рыбальська — 1/А

Чкалова — 2/А, 3/А

Шкильна — 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 78

пров. Калыновый — 6/Г, 63, 73, 77, 86

пров. Лоцманськый — 1, 3, 4, 5, 6А, 7, 8, 10, 10/А, 12.

Источник: Новоолександрівська ОТГ Дніпровського району

Источник: Божедарівська Селищна Територіальна Громада

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