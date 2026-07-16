Подати заявку на грошову допомогу можуть ВПО в Одеській області, які відповідають щонайменше одній із визначених умов.

ВПО в Одеській області можуть отримати нову грошову допомогу на розвиток або відновлення власної справи, повідомляє Politeka.net.

Максимальний розмір виплати становить майже 32 тисячі гривень. Програму підтримки реалізовують благодійна організація «Щедрик» у партнерстві з благодійним фондом «Право на захист» за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).

Грошова допомога надається в межах проєкту «MESH: Багатогалузева надзвичайна допомога громадам із високим рівнем ризику». Його метою є підтримка домогосподарств, які прагнуть започаткувати власний бізнес або відновити підприємницьку діяльність, що була втрачена через бойові дії чи вимушене переміщення.

Організатори пояснюють, що програма орієнтована на родини, які вже забезпечили свої першочергові потреби та готові використати отримані кошти для створення або розвитку власної справи. Фінансування дозволяється спрямувати на придбання обладнання, інструментів, матеріалів чи інших ресурсів, необхідних для ведення позафермерської діяльності.

Подати заявку на грошову допомогу можуть ВПО в Одеській області, які відповідають щонайменше одній із визначених умов. Зокрема, це громадяни, які протягом останніх шести місяців були змушені залишити тимчасово окуповані території, райони активних бойових дій або прифронтові громади, отримали статус ВПО чи були евакуйовані.

Крім цього, право на участь мають домогосподарства, у яких протягом останніх 45 днів члени родини зазнали поранень або загинули внаслідок обстрілів. Також допомога передбачена для сімей, які через російську агресію втратили житло, зазнали пошкодження власного бізнесу або більше не можуть здійснювати самозайняту діяльність.

Для участі у програмі необхідно заповнити онлайн-анкету. Під час реєстрації заявники отримають інформацію про перелік громад, де реалізовується проєкт, а також про види діяльності, на які поширюється фінансова підтримка.

Максимальний розмір виплати становить 31 900 гривень, що фактично дорівнює майже 32 тисячам гривень. Водночас організатори наголошують, що реєстрація не гарантує автоматичного отримання коштів. Кожну заявку розглядатимуть індивідуально, перевіряючи відповідність встановленим критеріям та подані документи.

Джерело: MESH

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