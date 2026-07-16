Подать заявку на денежную помощь могут ВПЛ в Одесской области, которые соответствуют, по меньшей мере, одному из определенных условий.

ВПЛ в Одесской области могут получить новую денежную помощь на развитие или возобновление собственного дела, сообщает Politeka.net.

Максимальный размер выплаты составляет около 32 тысяч гривен. Программа поддержки реализуется благотворительной организацией «Щедрик» в партнерстве с благотворительным фондом «Право на защиту» при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

Денежная помощь предоставляется в рамках проекта «MESH: Многоотраслевая чрезвычайная помощь общинам с высоким уровнем риска». Его целью является поддержка домохозяйств, стремящихся начать собственный бизнес или возобновить предпринимательскую деятельность, потерянную из-за боевых действий или вынужденного перемещения.

Организаторы объясняют, что программа ориентирована на семьи, которые уже обеспечили свои первоочередные потребности и готовы использовать средства для создания или развития собственного дела. Финансирование разрешается направить на приобретение оборудования, инструментов, материалов или других ресурсов, необходимых для ведения внефермерской деятельности.

Подать заявку на денежную помощь могут ВПЛ в Одесской области, которые соответствуют, по меньшей мере, одному из определенных условий. В частности, это граждане, которые в течение последних шести месяцев были вынуждены покинуть временно оккупированные территории, районы активных боевых действий или прифронтовые общины, получили статус ВПЛ или были эвакуированы.

Кроме этого, право на участие имеют домохозяйства, в которых в течение последних 45 дней члены семьи получили ранения или погибли в результате обстрелов. Также помощь предусмотрена для семей, которые из-за российской агрессии потеряли жилье, получили повреждение собственного бизнеса или больше не могут осуществлять самозанятую деятельность.

Для участия в программе необходимо заполнить онлайн-анкету . При регистрации заявители получат информацию о перечне общин, где реализуется проект, а также о видах деятельности, на которые распространяется финансовая поддержка.

Максимальный размер выплаты составляет 31 900 гривен, что фактически равняется почти 32 тысячам гривен. В то же время организаторы отмечают, что регистрация не гарантирует автоматическое получение средств. Каждая заявка будет рассматриваться индивидуально, проверяя соответствие установленным критериям и представленные документы.

Источник: MESH

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