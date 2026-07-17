Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре могут получить определенные категории.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре продолжают выдавать в рамках городской программы поддержки людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Инициатива включает несколько категорий граждан и действует на основании решения исполнительного комитета.

Информацию об этом предоставляет Департамент соцполитики . Программа работает с конца 2023 года и направлена ​​на поддержку тех, кто больше нуждается в социальной помощи.

Оформить продовольственные наборы могут внутренне перемещенные лица, пожилые люди, граждане с инвалидностью, матери, воспитывающие несовершеннолетних детей, а также жители, находящиеся в сложном материальном положении. Поддержку оказывают и проживающим в местах временного размещения или убежищах.

Кроме того, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре могут получить законные представители малолетних детей, недееспособных лиц и граждан с ограниченной гражданской дееспособностью. Право на участие также имеют люди, состоящие на учете в городском центре социальных служб.

В состав наборов входят продукты длительного хранения. В частности выдают мясные и рыбные консервы, паштеты, готовые блюда, лапшу быстрого приготовления, чай, кофе, мед, джем, сахар и галетное печенье.

Такой перечень был сформирован с учетом длительного срока хранения и практичности использования. Это позволяет обеспечить базовые потребности семей, еще обустраивающих быт после вынужденного переезда.

Чтобы оформить помощь, необходимо обратиться в орган социальной защиты по месту фактического проживания или регистрации. Вместе с заявлением следует предоставить документы, подтверждающие право на участие в программе.

В городской администрации отмечают, что о возможных изменениях условий, расширении перечня получателей или других обновлениях будут сообщать через официальные информационные ресурсы.

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