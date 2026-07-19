Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО в Кіровоградській області може надаватися паралельно з іншими видами державної підтримки.

Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО в Кіровоградській області залишається одним із напрямів соціальної підтримки населення, повідомляє Politeka.net.

Водночас Пенсійний фонд України нагадує про можливість отримання окремої одноразової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок російської агресії під час виконання службових обов’язків.

Інформацію про це надає Кропивницька міська рада.

За інформацією Кропивницької міської ради, максимальний розмір такої виплати може становити 1 мільйон гривень. Вона передбачена спеціальним законом для визначених категорій працівників.

Право на компенсацію мають співробітники об’єктів критичної інфраструктури, державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання під час виконання професійних обов’язків на територіях бойових дій чи в районах, що зазнавали обстрілів після 24 лютого 2022 року.

Водночас Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО в Кіровоградській області може надаватися паралельно з іншими видами державної підтримки, якщо людина відповідає умовам різних програм. Одноразову компенсацію призначають виключно відповідно до вимог чинного законодавства.

Розмір коштів залежить від встановленої групи інвалідності. Для осіб з інвалідністю І групи передбачено 800 тисяч гривень, ІІ групи — 500 тисяч, ІІІ групи — 200 тисяч гривень. У разі загибелі працівника його родина має право отримати 1 мільйон гривень.

Одержувачами можуть стати діти, чоловік або дружина, батьки, онуки у визначених законом випадках, особа, яка проживала із загиблим однією сім'єю без офіційного шлюбу за наявності судового рішення, а також утриманці.

Для оформлення необхідно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України із заявою та документами, що підтверджують право на призначення компенсації. Після перевірки матеріалів ухвалюють рішення щодо нарахування виплати.

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