Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області вже викликало жваве обговорення.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області продовжується, повідомляє Politeka.net.

У Павлограді готують нові розцінки на водопостачання, водовідведення й поводження з побутовими відходами, тоді як у Кривому Розі мешканці вже отримують рахунки з оновленими сумами.

Проєкт рішення виконавчого комітету Павлоградської міської ради передбачає встановлення вартості централізованого водопостачання на рівні 84,01 гривні за кубометр. Послугу водовідведення пропонують оплачувати за тарифом 29,46 гривні. Обидві суми вже містять ПДВ.

Окремо планують переглянути оплату за управління побутовими відходами, які обслуговуватиме ТОВ «ЕКО-КОМУНТРАНС». У разі затвердження нові розцінки почнуть діяти з 1 серпня 2026 року, а попередній документ втратить чинність.

Компанію зобов'яжуть завчасно повідомити споживачів про зміни. Також передбачено нарахування лише за фактично виконані роботи та проведення перерахунку, якщо їх якість не відповідатиме встановленим вимогам.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області вже викликало жваве обговорення серед жителів Кривого Рогу. Після збільшення вартості централізованого водопостачання до 78,47 гривні за кубометр частина містян повідомила про значне зростання сум у платіжках.

Деякі споживачі припускають, що до рахунків могли включити попередню заборгованість або виконати коригування за минулі періоди. Саме тому вони планують звернутися до підприємства для отримання офіційних пояснень.

Крім цього, законність нових розцінок нині оскаржують у судовому порядку. Після оголошення про зміну вартості мешканці також зареєстрували електронну петицію із закликом переглянути ухвалене рішення.

Подальші зміни залежатимуть від висновків суду та рішень органів місцевого самоврядування, які визначать подальший порядок застосування оновлених тарифів.

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