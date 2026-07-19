Безкоштовне житло для ВПО в Миколаївській області можна знайти в різних локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО в Миколаївській області продовжують пропонувати власники будинків і квартир, які готові надати прихисток переселенцям на різних умовах, повідомляє Politeka.net.

Серед актуальних варіантів є пропозиції у Новоодеському та Доманівському районах, а також у Миколаєві.

Один із будинків розташований у селі Новопетрівське Новоодеського району. Оселя після ремонту розрахована на трьох мешканців. Власник шукає сім'ю або чоловіка, які зможуть доглядати за господарством. Крім проживання, пропонується щомісячна оплата за благоустрій території. Біля садиби є близько двох гектарів землі, де планують створити виноградник, а в перспективі — реалізувати проєкт мінівиноробні та глемпінг-комплексу.

Ще одна пропозиція доступна у Миколаєві. Власниця шукає порядну жінку, яка потребує тимчасового прихистку та зможе допомагати літній жінці з інвалідністю першої групи. Проживання та комунальні послуги надаються безкоштовно. Майбутній мешканці виділяють окрему кімнату та лоджію у квартирі, розташованій у районі стадіону та Яхт-клубу.

Безкоштовне житло для ВПО в Миколаївській області можна знайти і в селі Богданівка Доманівського району. Там пропонують будинок із двома житловими кімнатами, кухнею, санвузлом, твердопаливним котлом, холодильником та електроплитою. Оселя розрахована на трьох людей.

Власник зазначає, що помешкання потребує постійної присутності мешканців, оскільки родина наразі перебуває за межами країни або проходить службу. Перевагу надають людям, які мають досвід проживання у сільській місцевості та вміють користуватися пічним або твердопаливним опаленням.

Фахівці рекомендують перед заселенням уточнювати всі умови безпосередньо з власниками, обговорювати можливі обов'язки та перевіряти актуальність оголошень. Перелік доступних варіантів регулярно оновлюється, тому зацікавленим радять не відкладати звернення.

Джерело: Допомагай

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