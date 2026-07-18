Дефіцит продуктів у Одеській області пов'язаний із завершенням реалізації торішнього врожаю та поступовим вичерпанням перехідних запасів.

Дефіцит продуктів у Одеській області позначився на ринку овочів через стрімке скорочення запасів торішньої моркви, повідомляє Politeka.net.

Це вже вплинуло на асортимент у магазинах і спричинило зміни цінової ситуації.

За даними моніторингу, виробники реалізують залишки минулорічної моркви за ціною від 13 до 20 гривень за кілограм. Такі показники свідчать про швидке вичерпання складських резервів та поступове зменшення доступних обсягів.

Представники галузі зазначають, що останніми днями кількість товару на ринку продовжує скорочуватися. Водночас гуртові покупці та великі торговельні мережі активізували закупівлі, тому вільні партії розкуповують значно швидше.

Фермери повідомляють, що більшість овочесховищ майже спорожніла. Через меншу кількість постачальників ситуація стала більш чутливою до будь-яких коливань попиту.

Експерти пояснюють, що Дефіцит продуктів у Одеській області пов'язаний із завершенням реалізації торішнього врожаю та поступовим вичерпанням перехідних запасів, які раніше стримували зростання вартості.

Попри нинішню тенденцію, морква все ще коштує дешевше, ніж за аналогічний період минулого року. Фахівці пов'язують це з більшими запасами, сформованими на початку сезону.

Аналітики прогнозують, що найближчим часом ринкова ситуація залишатиметься відносно стабільною. Подальша динаміка залежатиме від темпів надходження нового врожаю, логістики та швидкості поповнення торговельних мереж свіжою продукцією.

За оцінками спеціалістів, зі збільшенням пропозиції нового врожаю вибір для покупців поступово розширюватиметься, що сприятиме стабілізації ринку.

Джерело: east-fruit

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