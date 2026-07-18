Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську отримала нове розширення функціонал, адже у місті розпочали тестування 30-денного безлімітного проїзного для власників транспортної картки «Галка», передає видання Politeka.

Нововведення має зробити користування громадським транспортом зручнішим для пасажирів, які здійснюють поїздки щодня.

Поки сервіс працює у тестовому режимі. Після активації абонемента користувач отримує можливість необмежено пересуватися комунальними автобусами й тролейбусами протягом наступних 30 діб без додаткової оплати.

У міській раді пояснили, що рішення ухвалили після численних звернень жителів, які просили створити вигідніший варіант для регулярних поїздок. Саме тому нова система оплати проїзду в Івано-Франківську поповнилася довгостроковим проїзним, здатним скоротити щомісячні витрати активних користувачів транспорту.

За підрахунками фахівців, якщо стандартна вартість однієї поїздки становить 15 гривень, придбання такого пакета окупається приблизно після 50 поїздок. Після цього всі наступні пересування до завершення терміну дії абонемента не потребують додаткових платежів.

У мерії також очікують, що запуск нового формату стимулюватиме поширення безготівкових розрахунків, пришвидшить посадку пасажирів, зменшить використання готівки та допоможе точніше аналізувати пасажиропотік для подальшого вдосконалення маршрутної мережі.

Тестовий етап дозволить оцінити стабільність роботи сервісу, врахувати зауваження користувачів і, за необхідності, внести технічні зміни перед повноцінним впровадженням. Якщо результати випробування будуть успішними, новий формат стане постійною частиною транспортної системи міста.

Джерело: pravda

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