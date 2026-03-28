Саме таким чином доплати для пенсіонерів у Львівській області допомагають забезпечити додаткову фінансову підтримку громадянам поважного віку.

Доплати для пенсіонерів у Львівській області у 2026 році нараховуються автоматично для громадян, які досягли встановленого віку або мають статус ветерана війни, повідомляє Politeka.

Порядок надання такої підтримки визначений законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Він регламентує права різних категорій громадян на щомісячні надбавки та забезпечує стабільність виплат.

Учасники бойових дій отримують додатково 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а також фіксовану цільову виплату у розмірі 40 гривень.

Якщо загальна сума пенсійного забезпечення разом із надбавками не досягає встановленого мінімального рівня, держава призначає адресну фінансову допомогу. Вона компенсує різницю і дозволяє довести підсумкову суму до необхідного рівня для підтримки життєвого рівня.

Окремі вікові категорії громадян також мають право на щомісячні доплати. Люди від 70 до 74 років отримують 300 гривень, від 75 до 79 — 456 гривень, а пенсіонери старші 80 років — 570 гривень.

У більшості випадків такі нарахування здійснюються без додаткових звернень до Пенсійного фонду, але лише якщо загальна сума щомісячного забезпечення не перевищує 10 340,35 гривні.

Особлива увага приділяється людям старшого віку, які проживають самостійно та потребують сторонньої підтримки. Для них передбачена окрема надбавка приблизно 1 038 гривень щомісяця.

Щоб оформити виплату, необхідно мати медичний висновок про потребу у догляді та подати заяву до органів Пенсійного фонду. Саме таким чином доплати для пенсіонерів у Львівській області допомагають забезпечити додаткову фінансову підтримку громадянам поважного віку.

