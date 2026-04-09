У Івано-Франківську запровадили новий графік руху транспорту, який передбачає вихід на лінію сучасних дуобусів, передає Politeka.

6 квітня перші тролейбуси з автономним ходом з’єднали ТЦ «Метро», АС-3 та Європейську площу.

Дев’ять нових тролейбусів «Електрон» презентували громаді ще 2 квітня на площі біля пам’ятника Івану Франку. Пристрої рухаються під контактною мережею та вулицями без проводів, що розширює доступ до мікрорайонів.

Маршрут охоплює ключові напрямки міста: Вовчинецьку, Мазепи, Бульвари, Довженка та Петлюри. Графіки поки тестові, але вже доступні у додатку «Розклад ін юа», що дозволяє мешканцям планувати поїздки за точним часом.

У перший день рух протестували мешканці разом із міським головою Русланом Марцінківим. Він підкреслив, що нові маршрути мають підвищити комфорт та ефективність перевезень, з’єднуючи віддалені частини Івано-Франківська.

Пасажири залишили позитивні відгуки. Тетяна зізнається, що нові тролейбуси зручні та зрозумілі, особливо для пенсіонерів, а Василь із Харкова зазначив, що транспорт організовано чітко, а техніка чиста та сучасна.

КП «Електроавтотранс» також оголосило набір водіїв на тролейбуси та автобуси. На підприємстві наголошують на нестачі персоналу, хоча працівники працюють у визначеному графіку з перервами.

Новий графік руху транспорту в Івано-Франківську дозволяє містянам швидше пересуватися і забезпечує прозору систему організації ліній, що відповідає потребам сучасного міста.

Варто зауважити, що маршрут №9 працює за затвердженим тестовим розкладом.

Нагадаємо Politeka писала, Обмеження руху транспорту в Закарпатській області: де закриють важливу дорогу

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Львівській області: як змінилися ціни на різних маршрутах