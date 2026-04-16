Подорожчання проїзду в Івано-Франківську зафіксовано після затвердження нових тарифів у комунальному транспорті КП «Електроавтотранс», які почнуть діяти з 16 квітня 2026 року, передає Politeka.
Рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради.
Базова вартість поїздки в комунальних автобусах і тролейбусах становитиме 25 грн. При безготівковій оплаті банківською карткою або через QR-код застосовується знижка 20% — кінцева сума зменшується до 20 грн.
Найнижчий тариф передбачений для користувачів транспортної картки «Галка» — 15 грн за одну поїздку з можливістю безкоштовної пересадки протягом 30 хвилин. Для студентів встановлено окрему ставку — 12 грн за аналогічних умов користування.
Місячні абонементи для власників «Галки» коштуватимуть 750 грн, студентський варіант — 600 грн. Вартість самої картки визначена на рівні 55 грн.
У системі контролю передбачено штраф за безквитковий проїзд або несплату — 400 грн. Це має посилити дисципліну оплати в громадському русі.
Окремо визначено, що тарифи приватних перевізників залишаються на рівні 20 грн і не переглядаються після попередніх змін. Також зберігаються чинні правила пільгового перевезення: у комунальному транспорті обов’язкова реєстрація поїздки, а в приватних автобусах діють часові обмеження для пільговиків.
У навчальні дні школярі можуть користуватися транспортом безкоштовно з 7:00 до 21:00 за наявності відповідного документа або картки «Галка».
Загалом подорожчання проїзду в Івано-Франківську супроводжується розширенням тарифної сітки та переходом до багаторівневої системи оплати, що залежить від способу розрахунку та категорії пасажира.
