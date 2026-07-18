Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске получила новое расширение функционал, ведь в городе приступили к тестированию 30-дневного безлимитного проездного для владельцев транспортной карты «Галка», передает издание Politeka.

Нововведение должно сделать пользование общественным транспортом более удобным для пассажиров, совершающих поездки каждый день.

Пока сервис работает в тестовом режиме. После активации абонемента пользователь получает возможность неограниченно передвигаться по коммунальным автобусам и троллейбусам в течение следующих 30 суток без дополнительной оплаты.

В городском совете объяснили, что решение было принято после многочисленных обращений жителей, которые просили создать более выгодный вариант для регулярных поездок. Поэтому новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске пополнилась долгосрочным проездным, способным сократить ежемесячные расходы активных пользователей транспорта.

По подсчетам специалистов, если стандартная стоимость одной поездки составляет 15 гривен, приобретение такого пакета окупается приблизительно после 50 поездок. После этого все последующие передвижения до истечения срока действия абонемента не требуют дополнительных платежей.

В мэрии также ожидают, что запуск нового формата будет стимулировать распространение безналичных расчетов, ускорит посадку пассажиров, уменьшит использование наличных денег и поможет более точно анализировать пассажиропоток для дальнейшего совершенствования маршрутной сети.

Тестовый этап позволит оценить стабильность работы сервиса, учесть замечания пользователей и при необходимости внести технические изменения перед полноценным внедрением. Если результаты испытаний будут успешными, новый формат станет постоянной частью транспортной системы города.

Источник: pravda

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