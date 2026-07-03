Робота для пенсіонерів у Чернігівській області знайдеться на посади, що не потребують спеціальної освіти.

У Чернігівській області роботодавці дедалі частіше розміщують вакансії, орієнтовані на людей пенсійного віку, тому робота для пенсіонерів стала доступнішою, повідомляє Politeka.net.

За даними популярних онлайн-платформ із пошуку роботи, на місцевому ринку праці спостерігається зростання кількості пропозицій, доступних для пенсіонерів. Робота для пенсіонерів у Чернігівській області знайдеться на посади, що не потребують спеціальної освіти або значного професійного досвіду.

У Прилуках оголосили про набір працівників на посаду продавця. Роботодавець пропонує середній рівень заробітної плати близько 14 500 гривень без вирахувань, при цьому всі податки компанія сплачує самостійно. При цьому фактичний дохід може бути вищим залежно від результатів роботи. Додатково працівникам надається 15% знижка на покупки в мережі.

Як зазначається в оголошенні, компанія працює у сфері роздрібної торгівлі та має понад тисячу співробітників по всій Україні. У Прилуках відкриті вакансії продавців за кількома адресами: вул. Київська, 305-А; вул. Вокзальна, 40; вул. Київська, 216/3.

Роботодавець готовий розглядати кандидатів із різним досвідом — від студентів і людей без попередньої підготовки до пенсіонерів та осіб з інвалідністю. У компанії підкреслюють, що головними вимогами є здатність до навчання, відповідальність і готовність працювати з клієнтами.

До основних обов’язків майбутніх працівників належить викладка товарів, контроль наявності та відповідності цінників, робота з касовим апаратом (із попереднім навчанням), підтримання порядку в торговому залі та контроль збереження продукції.

Окремо компанія зазначає соціальні переваги: щомісячну фінансову підтримку для людей з інвалідністю у розмірі 2000 грн, а також 1000 грн для внутрішньо переміщених осіб. Також передбачено офіційне працевлаштування з повною сплатою податків, відсутність прихованих вирахувань, можливості кар’єрного розвитку, участь у корпоративних спортивних ініціативах та благодійних проєктах.

У Варві Чернігівської області відкрито вакансію експедитора з перевезення вантажів у сфері харчової промисловості. Підприємство пропонує заробітну плату від 15 000 гривень та повну зайнятість.

Робота передбачає доставку товарів до торгових точок, завантаження та розвантаження продукції, а також контроль за дотриманням температурного режиму під час перевезення.

Серед вимог до кандидата — бажано мати досвід роботи, однак розглядаються й претенденти без нього. Важливими якостями називають уважність, відповідальність, а також бажання навчатися та професійно розвиватися.

Роботодавець гарантує стабільні умови праці, офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Графік роботи передбачено з вівторка по суботу, що дозволяє рівномірно розподіляти навантаження протягом тижня.

Джерело: WORK.ua

Джерело: WORK.ua

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