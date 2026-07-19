Работа для пенсионеров в Черниговской области остается доступной благодаря новым вакансиям в сфере охраны, логистики и торговли, сообщает издание Politeka.net.

Работодатели предлагают официальное трудоустройство, стабильный доход и готовы рассматривать кандидатов постарше.

Одно из предложений открыло деревообрабатывающее предприятие в Чернигове. Компания ищет охранника с зарплатой от 11 до 14 тысяч гривен. Будущий сотрудник будет контролировать доступ на территорию, следить за порядком, проводить осмотр помещений и вести необходимую документацию. Преимуществом станет опыт на аналогичной должности.

В то же время работа для пенсионеров в Черниговской области представлена ​​вакансиями с более высоким уровнем дохода. В частности, логистическая компания приглашает курьера с собственным микроавтобусом. За выполнение доставки посылок обещают оплату до 55 тысяч гривен, компенсацию расходов на горючее и обучение за счет работодателя.

Еще один вариант доступен жителям Нежина, которые готовы работать в столице. Сеть автозаправочных комплексов приглашает продавца-кассира с графиком сутки через три. Работникам гарантируют официальное оформление, оплачиваемые отпуска, больничные и медицинское страхование.

Специалисты отмечают, что все больше компаний открывают вакансии для людей пенсионного возраста, оценивая ответственность, внимательность и дисциплинированность. Поэтому претенденты могут выбрать направление в зависимости от собственного опыта, физических возможностей и желаемого уровня заработка.

Актуальный список вакансий регулярно обновляется, поэтому желающим советуют не откладывать подачу заявки.

Источник: work.ua

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