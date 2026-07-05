Подорожчання проїзду в Житомирі сталося у маршрутці на тлі зростання витрат перевізника та вартості пального, передає Politeka.

Пасажири приміського напрямку «Житній ринок — Гуйва — Новогуйвинське — Озерне» отримали відповідні оголошення в салонах автобусів. В інформації вказано про перегляд вартості поїздок через економічні чинники.

Перевізник Аркадій Савіцький пояснює рішення різким підвищенням цін на дизельне пальне, яке, за його словами, сягало близько 95 грн за літр. За оцінками підприємця, у разі збереження тенденції тариф може зрости на 2–3 грн залежно від напрямку.

Зокрема, поїздка до Озерного може подорожчала до 35 грн. Про ситуацію повідомлено громади та місцеві органи влади.

Водії зазначають, що про остаточні зміни їм офіційно не повідомляли, оскільки вони працюють на підміні маршрутів і отримують інформацію згодом.

У департаменті регіонального розвитку Житомирської ОВА пояснюють, що не регулюють тарифи приватних перевізників. Підприємства зобов’язані лише інформувати про зміну вартості, після чого рішення реалізується на рівні бізнесу.

Подорожчання проїзду в Житомирі викликає різну реакцію серед пасажирів. Частина жителів вважає нові ціни відчутним навантаженням на бюджет, інші пов’язують їх із реальним станом паливного ринку та витратами перевізників.

Також варто зауважити, що раніше перевізники вже порушували питання коригування тарифів навесні, аргументуючи це подорожчанням пального та зростанням витрат на утримання транспорту.

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