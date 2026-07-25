Чтобы восстановить или получить право на денежную помощь для ВПЛ в Днепропетровской области, нужно выполнить условия.

Некоторые ВПЛ в Днепропетровской области могут потерять право на денежную помощь из-за несоответствия обновленным условиям назначения выплат, пишет Politeka.net.

Речь идет прежде всего о семьях, которые получили статус ВПЛ еще в 2014 году, но после начала полномасштабного вторжения не осуществляли повторного перемещения. В этом случае Пенсионный фонд может отказать в назначении или возобновлении помощи.

Основанием для таких изменений стало постановление Кабинета Министров Украины №390 от 18 марта 2026 года, которым обновлен порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам. Документ предусматривает возможность возобновления выплат детям, ранее уже получавшим пособие или потерявшим на него право, однако только при условии выполнения определенных критериев.

Для получения или возобновления денежной помощи ВПЛ в Днепропетровской области семья должна отвечать по меньшей мере одному из следующих требований:

переместиться или повторно переместиться после 1 января 2022 с территорий активных боевых действий или временно оккупированных территорий;

иметь жилье, разрушенное или поврежденное настолько, что стало непригодным для проживания.

Кроме того, учитывается материальное положение семьи. Среднемесячный доход на одного человека не может превышать четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность, что в 2026 году составляет 10 380 гривен.

Отдельные правила действуют и для детей. Так, для детей до шести лет, а для детей с особыми образовательными потребностями — до семи-восьми лет, помощь назначается независимо от места проживания семейства и формы обучения.

В то же время для детей от 6 до 18 лет установлены дополнительные требования. Выплаты назначаются только в том случае, если семейство фактически проживает на территории активных или возможных боевых действий, где не определена дата их завершения, или несовершенолетний проживает в относительно безопасном населенном пункте и учится по очной или смешанной форме обучения по месту жительства.

В Пенсионном фонде также обращают внимание, что при рассмотрении заявления учитывается история перемещения всей семьи, а не отдельного несовершенолетнего. Именно поэтому даже дети, родившиеся после 2022 года, не всегда имеют право на помощь, если семья не совершила повторного перемещения в соответствии с требованиями законодательства.

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