Дефіцит продуктів в Дніпропетровській області наразі не прогнозується, однак останні атаки на українські морські порти вже вплинули на світовий зерновий ринок і можуть позначитися на вартості окремих товарів, повідомляє Politeka.net.

Насамперед ідеться про хліб та іншу продукцію, для виробництва якої використовують борошно.

Після пошкодження портової інфраструктури біржові котирування пшениці почали зростати. Аналітики пояснюють це ускладненням експорту, скороченням очікуваних обсягів постачання та підвищенням ризиків для міжнародної торгівлі.

Фахівці зазначають, що удари по терміналах вплинули на логістичні маршрути, через що перевезення стали дорожчими. Додаткові витрати поступово відображаються на собівартості зерна, а трейдери вже переглядають свої прогнози щодо найближчих місяців.

Дефіцит продуктів в Дніпропетровській області експерти поки не очікують. Виробники мають достатні запаси сировини, тому полиці магазинів залишаються заповненими, а різких змін із забезпеченням населення не прогнозують.

Економісти наголошують, що нинішнє підвищення вартості пшениці ще не означає автоматичного подорожчання хліба. Роздрібна торгівля реагує поступово, тому можливі зміни можуть стати помітними лише через певний час.

Якщо труднощі з експортом збережуться, восени виробники хлібобулочних виробів можуть переглянути ціни. Найбільше це стосуватиметься позицій, у яких частка зернової сировини є значною.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від відновлення роботи морських портів, стабільності логістичних маршрутів та можливості безперешкодного вивезення української аграрної продукції на зовнішні ринки.

Експерти радять уважно стежити за ситуацією в аграрному секторі, адже саме вона найближчим часом визначатиме подальшу динаміку цін на соціально важливі продовольчі товари.

Найближчими тижнями ключовими факторами для ринку залишатимуться безпекова ситуація, безперервність експорту та можливість швидко стабілізувати постачання зернової продукції.

Джерело: biz.ua

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