Дефицит продуктов в Днепропетровской области пока не прогнозируется, однако последние атаки на украинские морские порты уже повлияли на мировой зерновой рынок и могут отразиться на стоимости отдельных товаров, сообщает Politeka.net.

В первую очередь речь идет о хлебе и другой продукции, для производства которой используют муку.

После повреждения портовой инфраструктуры биржевые котировки пшеницы начали расти. Аналитики объясняют это усложнением экспорта, сокращением ожидаемых объемов снабжения и повышением рисков для международной торговли.

Специалисты отмечают, что удары по терминалам повлияли на логистические маршруты, из-за чего перевозки стали дороже. Дополнительные расходы постепенно отражаются на себестоимости зерна, а трейдеры уже пересматривают свои прогнозы в ближайшие месяцы.

Дефицита продуктов в Днепропетровской области эксперты пока не ожидают. Производители обладают достаточным запасом сырья, поэтому полки магазинов остаются заполненными, а резких изменений с обеспечением населения не прогнозируют.

Экономисты подчеркивают, что нынешнее повышение стоимости пшеницы еще не означает автоматического удорожания хлеба. Розничная торговля реагирует постепенно, поэтому возможные изменения могут стать заметны только через определенное время.

Если проблемы с экспортом сохранятся, осенью производители хлебобулочных изделий могут пересмотреть цены. Больше всего это касается позиций, в которых доля зернового сырья является значительной.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от возобновления работы морских портов, стабильности логистических маршрутов и возможности беспрепятственного вывоза украинской аграрной продукции на внешние рынки.

Эксперты советуют внимательно следить за ситуацией в аграрном секторе, ведь именно в ближайшее время она будет определять дальнейшую динамику цен на социально важные продовольственные товары.

В ближайшие недели ключевыми факторами для рынка будут оставаться безопасность, непрерывность экспорта и возможность быстро стабилизировать поставки зерновой продукции.

Источник: biz.ua