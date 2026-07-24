Підвищення тарифів на комунальні послуги в Ужгороді здійснили відповідно до механізму коригування, передбаченого чинним законодавством.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Ужгороді затвердили на засіданні виконавчого комітету міської ради, передає видання Politeka.

Інформація про це зʼявилася на офіційному сайті Ужгородської місько ради.

Із 1 серпня 2026 року для жителів міста почнуть діяти нові розцінки на послугу з управління побутовими відходами.

Питання розглянули під час засідання виконкому 22 липня. Після обговорення рішення підтримали, а його деталі оприлюднили на офіційній сторінці Ужгородської міської ради.

Відповідно до ухвалених змін, для мешканців багатоквартирних будинків плата збільшиться на 4,3 гривні та становитиме 90,62 гривні з особи. Для жителів приватного сектору сума зросте на 4,35 гривні — до 91,57 гривні.

У пояснювальній записці зазначено, що головною причиною перегляду стала зміна економічних умов. Зокрема, підприємство ТОВ «АВЕ-УЖГОРОД» звернуло увагу на суттєве подорожчання пального, яке безпосередньо впливає на собівартість збору та транспортування відходів.

У міській раді наголосили, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Ужгороді здійснили відповідно до механізму коригування, передбаченого чинним законодавством. Це має забезпечити стабільне надання послуги та безперервну роботу спеціалізованої техніки.

Попередній перегляд вартості відбувався у вересні 2025 року. Відтоді значно зросли витрати підприємства, що й стало підставою для оновлення розцінок.

Нові тарифи набудуть чинності з 1 серпня 2026 року. До цієї дати мешканці продовжуватимуть оплачувати вивезення побутових відходів за чинними ставками.

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