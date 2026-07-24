Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ужгороде было осуществлено в соответствии с механизмом корректировки, предусмотренным действующим законодательством.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ужгороде было утверждено на заседании исполнительного комитета городского совета, передает издание Politeka.

Информация об этом появилась на официальном сайте Ужгородского городского совета .

С 1 августа 2026 г. для жителей города начнут действовать новые расценки на услугу по управлению бытовыми отходами.

Вопрос был рассмотрен во время заседания исполкома 22 июля. После обсуждения решение было поддержано, а его детали обнародовали на официальной странице Ужгородского городского совета.

Согласно принятым изменениям, для жителей многоквартирных домов плата увеличится на 4,3 гривны и составит 90,62 гривны с человека. Для жителей частного сектора сумма вырастет на 4,35 гривны – до 91,57 гривны.

В пояснительной записке отмечено, что главной причиной пересмотра стало изменение экономических условий. В частности, предприятие ООО «АВЕ-УЖГОРОД» обратило внимание на существенное подорожание горючего, непосредственно влияющее на себестоимость сбора и транспортировки отходов.

В городском совете подчеркнули, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ужгороде было осуществлено в соответствии с механизмом корректировки, предусмотренным действующим законодательством. Это должно обеспечить стабильное предоставление услуги и непрерывную работу специализированной техники.

Предварительный пересмотр стоимости проходил в сентябре 2025 года. С этого времени значительно возросли расходы предприятия, что и стало основанием для обновления расценок.

Новые тарифы вступят в силу с 1 августа 2026 года. До этой даты жители будут продолжать оплачивать вывоз бытовых отходов по действующим ставкам.

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