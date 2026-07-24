Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області пропонують у різних локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області продовжують пропонувати власники приватних будинків, які готові тимчасово прихистити людей, що були змушені виїхати через війну, повідомляє Politeka.net.

Серед актуальних варіантів є помешкання у Кривому Розі, Дніпрі та Самарівському районі.

Усі оголошення передбачають безоплатне проживання, однак умови залежать від конкретної адреси. Потенційним мешканцям рекомендують заздалегідь уточнювати деталі та домовлятися з господарями.

У Кривому Розі пропонують будинок із двома кімнатами, розрахований на двох осіб. Перевагу готові надати матері з донькою. Оселя обладнана ванною кімнатою, бойлером, пральною машиною, центральною каналізацією та необхідною побутовою технікою.

Власники зазначають, що не стягуватимуть плату ані за проживання, ані за комунальні послуги. Від нових мешканців очікують лише періодичної допомоги літній жінці, яка не потребує постійного догляду.

Ще одна пропозиція доступна у селі Вільне Самарівського району. Там можна оселитися в окремій кімнаті трикімнатного будинку з водопостачанням, газом, літньою кухнею та присадибною ділянкою. Господарі шукають людину або жінку поважного віку, яка за потреби зможе допомогти родичці у повсякденних справах.

Також Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області пропонують у Дніпрі. Там доступна окрема кімната у приватному будинку з необхідними побутовими зручностями та можливістю харчування. Натомість майбутнього мешканця просять за попередньою домовленістю допомагати по господарству.

Фахівці радять перед заселенням уважно ознайомитися з умовами проживання, уточнити можливий термін перебування й переконатися, що оголошення залишається актуальним. Перелік доступних варіантів регулярно оновлюється, тому переселенцям рекомендують оперативно зв'язуватися з власниками.

Джерело: Допомагай

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