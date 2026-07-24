Для тих, кого цікавить оренда квартир, Дніпро нині пропонує кілька бюджетних варіантів із різною площею та умовами проживання.

Орендувати квартиру в Дніпрі можна за ціною від 3,5 до 5 тисяч гривень на місяць, повідомляє Politeka.net.

Серед доступних варіантів є компактні помешкання як у спальних районах, так і ближче до центральної частини.

Найдоступніший варіант пропонують за 3 500 гривень на місяць. Йдеться про кімнату в двокімнатному помешканні на житловому масиві Тополя-1. Загальна площа становить 18 квадратних метрів. Оселя розташована на третьому поверсі дев'ятиповерхового будинку, обладнана меблями та побутовою технікою. Власниця проживає в іншій кімнаті, тому житло готові здати одній жінці або дівчині.

Ще одна пропозиція коштує 4 000 гривень. Однокімнатне помешкання площею 40 квадратних метрів знаходиться на другому поверсі чотириповерхової цегляної будівлі на проспекті Нігояна. Усередині є необхідні меблі й техніка, дозволено проживання з маленьким собакою. Власник розраховує на одного орендаря або пару, мінімальний термін проживання — два місяці.

За 5 000 гривень можна винайняти компактне житло площею 25 квадратних метрів на вулиці Олександра Кониського у центральній частині міста. Об'єкт розташований на другому поверсі двоповерхового будинку. У приміщенні є меблі, базова побутова техніка та встановлені лічильники. Опалення відсутнє, тому для обігріву використовуються електроприлади. Власник готовий розглянути одну людину або пару.

Для тих, кого цікавить оренда житла, Дніпро нині пропонує кілька бюджетних варіантів із різною площею та умовами проживання. Кожна квартира має власні особливості, тому потенційним наймачам варто уважно ознайомитися з описом перед ухваленням рішення.

Джерело: olx

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