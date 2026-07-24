Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області стало однією з тем для обговорень.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області можуть запровадити вже з 1 серпня 2026 року, якщо після завершення громадського обговорення затвердять нові розцінки на управління побутовими відходами, повідомляє Politeka.net.

Ініціатором перегляду виступило комунальне підприємство Гощанської селищної ради «Агентство розвитку Гощі». Наразі триває прийом пропозицій і зауважень від жителів громади, після чого питання винесуть на остаточний розгляд.

У підприємстві пояснюють, що необхідність коригування виникла через збільшення виробничих витрат. Серед головних причин називають зростання прожиткового мінімуму з 3028 до 3328 гривень, підвищення мінімальної заробітної плати з 8000 до 8647 гривень, а також подорожчання паливно-мастильних матеріалів.

Згідно з оприлюдненими розрахунками, послуга зі збирання та перевезення змішаних побутових відходів коштуватиме 209,35 гривні за кубічний метр без ПДВ або 251,22 гривні з урахуванням податку.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області для жителів Гощанської громади передбачає встановлення щомісячної плати у розмірі 35,17 гривні з ПДВ на одну особу. Наразі діє показник 26 гривень, тому витрати для населення можуть зрости.

Окрім цього, для споживачів, які користуються індивідуальними договорами, пропонують запровадити абонентське обслуговування. Його плановий розмір становитиме 3,27 гривні на місяць.

У комунальному підприємстві зазначили, що письмові звернення прийматимуть протягом семи календарних днів після офіційного оприлюднення повідомлення. Після завершення цього етапу місцева влада ухвалить рішення щодо запровадження нових розцінок.

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