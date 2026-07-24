Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предлагают в разных локациях.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области продолжают предлагать владельцы частных домов, которые готовы временно приютить людей, вынужденных уехать из-за войны, сообщает Politeka.net.

Среди актуальных вариантов есть квартиры в Кривом Роге, Днепре и Самаровском районе.

Все объявления предусматривают бесплатное проживание, однако условия зависят от конкретного адреса. Потенциальным жителям рекомендуют заранее уточнять детали и договариваться с хозяевами.

В Кривом Роге предлагают дом с двумя комнатами, рассчитанный на двух человек. Предпочтение готовы предоставить матери с дочерью. Дом оборудован ванной комнатой, бойлером, стиральной машиной, центральной канализацией и необходимой бытовой техникой.

Владельцы отмечают, что не будут взимать плату ни за проживание, ни за коммунальные услуги. От новых жителей ожидают только периодической помощи пожилой женщине, не требующей постоянного ухода.

Еще одно предложение доступно в селе Вольное Самаровского района. Там можно поселиться в отдельной комнате трехкомнатного дома с водоснабжением, газом, летней кухней и приусадебным участком. Хозяева ищут человека или женщину почтенного возраста, которая при необходимости сможет помочь родственнице в повседневных делах.

Также Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предлагают в Днепре. Там доступна отдельная комната в частном доме с необходимыми удобствами и питанием. В будущем жителя просят по предварительной договоренности помогать по хозяйству.

Специалисты советуют перед заселением внимательно ознакомиться с условиями проживания, уточнить возможный срок и убедиться, что объявление остается актуальным. Список доступных вариантов регулярно обновляется, поэтому переселенцам рекомендуют оперативно связываться с владельцами.

Источник: Допомагай

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