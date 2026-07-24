Українцям розповіли, який розмір доплат для пенсіонерів, що нараховують в Одеській області.

Деякі українські пенсіонери можуть отримувати додаткові доплати у Одеській області, проте потрібно відповідати важливим критеріям, пише Politeka.net.

Йдеться про надбавку за особливі заслуги перед Україною, яка призначається окремим категоріям громадян відповідно до чинного законодавства.

Як повідомили у ПФУ, до прикладу, право на таку надбавку мають багатодітні матері, які виховали щонайменше п'ятьох дітей до шестирічного віку. Таку доплату можуть встановити до різних видів пенсій, зокрема: за віком; по інвалідності; у зв'язку з втратою годувальника; за вислугу років.

Сума надбавки залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень, а розмір виплати визначається у відсотках від цієї суми.

Залежно від кількості дітей передбачено такі розміри доплат для пенсіонерів у Одеській області:

за п'ятьох дітей — 35% прожиткового мінімуму, або 908 грн;

за шістьох дітей — 36%, або 934 грн;

за сімох дітей — 37%, або 960 грн;

за вісьмох неповнолітніх — 38%, або 986 грн;

за дев'ятьох неповнолітніх — 39%, або 1 012 гривень;

за десятьох і більше неповнолітніх — 40%, або 1 038 гривень.

Законодавством передбачено, що після смерті отримувача частина цієї доплати може бути врахована під час призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника членам його сім'ї.

Якщо право на таку пенсію має один непрацездатний член родини, йому можуть виплачувати 70% суми надбавки. Якщо ж непрацездатних членів сім'ї двоє або більше, розмір виплати становитиме 90% від надбавки, яка була призначена померлому.

Крім цієї виплати, українські пенсіонери також можуть отримувати щомісячні вікові доплати. Після досягнення 70 років призначають 300 гривень, після 75 років — 456 гривень, а після 80 років — 570 гривень. Такі надбавки нараховуються автоматично з дня досягнення відповідного віку. У перший місяць після дня народження пенсіонер отримує виплату пропорційно кількості днів, що минули з моменту набуття права на доплату.



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