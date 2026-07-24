Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі включають товари тривалого зберігання.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі продовжують видавати в межах міської програми підтримки громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.net.

Ініціативу реалізують за рішенням виконавчого комітету, а її координацію здійснює Департамент соціальної політики. Програму запровадили наприкінці 2023 року для підтримки найбільш уразливих категорій населення.

Допомога передбачена для внутрішньо переміщених осіб, людей поважного віку, громадян з інвалідністю, матерів із неповнолітніми дітьми, а також родин, які потребують додаткової соціальної підтримки.

Скористатися ініціативою можуть і мешканці, які тимчасово перебувають у прихистках або місцях компактного проживання. Оформити звернення мають право законні представники малолітніх дітей, недієздатних осіб та громадян з обмеженою цивільною дієздатністю. До переліку отримувачів також входять заявники, зареєстровані у міському центрі соціальних служб.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі включають товари тривалого зберігання. До наборів входять м'ясні й рибні консерви, паштети, готові страви, локшина швидкого приготування, чай, кава, мед, джем, цукор і галетне печиво.

Такий склад дозволяє забезпечити базові потреби без спеціальних умов зберігання. Це особливо важливо для родин, які після переїзду лише облаштовують побут.

Для отримання підтримки необхідно звернутися до управління соціального захисту за місцем фактичного проживання або реєстрації. Разом із заявою потрібно надати документи, що підтверджують право на участь у програмі.

У міській владі зазначають, що інформацію про зміни умов, перелік отримувачів та інші оновлення публікуватимуть через офіційні інформаційні ресурси. Жителям радять регулярно стежити за повідомленнями, щоб своєчасно дізнаватися про нові рішення.

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