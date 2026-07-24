Дефіцит продуктів в Запоріжжі став однією з актуальних тем для обговорень.

Дефіцит продуктів в Запоріжжі поки не прогнозується, однак останні удари по українській портовій інфраструктурі можуть позначитися на вартості окремих продовольчих товарів уже найближчими місяцями, повідомляє Politeka.net.

Економісти зазначають, що після пошкодження морських терміналів міжнародний ринок швидко відреагував зростанням котирувань пшениці. Причиною стали побоювання щодо можливого скорочення експорту українського зерна та ускладнення поставок до закордонних покупців.

Фахівці пояснюють, що зміна логістичних маршрутів збільшує транспортні витрати. Через це дорожчає перевезення аграрної продукції, а виробники змушені переглядати фінансові розрахунки та оцінювати можливий вплив на кінцеву ціну.

Дефіцит продуктів в Запоріжжі найближчим часом не очікується. За словами аналітиків, запасів сировини достатньо для стабільного забезпечення торговельних мереж, тому підстав для ажіотажного попиту наразі немає.

Разом із цим експерти не виключають, що за тривалих проблем із морським експортом восени можуть подорожчати окремі види хліба та інша продукція, виготовлена з борошна. Найбільше це стосуватиметься товарів, у собівартості яких зернова складова займає вагому частку.

Подальший розвиток подій залежатиме від стабільності роботи портів і можливості забезпечити безперервне функціонування логістичних маршрутів. Якщо перевезення вдасться оперативно відновити, цінові коливання можуть залишитися короткостроковими та не призведуть до серйозних змін на внутрішньому ринку.

Фахівці радять стежити за ситуацією в аграрному секторі, адже саме вона визначає тенденції на продовольчому ринку. Важливими чинниками залишатимуться безпекова обстановка, експортні можливості та витрати на транспортування, від яких залежить подальша цінова динаміка.

Джерело: biz.ua

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Запорізькій області: де можна отримати 42 тисячі та хто у списку щасливчиків.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: хто скористається цією підтримкою.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Запоріжжі: частина українців потішать непоганою надбавкою, кому пощастить