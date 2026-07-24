Подорожчання продуктів у Вінницькій області триває, за останній місяць зросли середні ціни на рибу, ковбасні вироби та хлібобулочну продукцію, повідомляє Politeka.net.

Найвідчутніше подорожчала свіжеморожена скумбрія. Середня ціна кілограма нині становить 327,24 гривні, що на 9,75 гривні більше, ніж місяць тому. У різних торговельних мережах її продають за ціною від 299 до 349 гривень за кілограм залежно від постачальника та магазину.

Зросла вартість і м'ясної продукції. Варена ковбаса «Алан Молочна» (400 г) зараз коштує в середньому 182,92 гривні. Наприкінці червня її середня ціна становила 176,50 гривні, тож за місяць продукт подорожчав на 6,42 гривні.

Зміни торкнулися також хлібобулочних виробів. Батон «Київський Нарізний» вагою 500 грамів нині продають у середньому по 41,95 гривні. За останні чотири тижні його вартість збільшилася на 1,02 гривні, що свідчить про більш помірне зростання цін у цій категорії.

Експерти зазначають, що на формування роздрібної вартості впливають ціни на сировину, витрати на логістику, енергоносії, умови зберігання та рівень споживчого попиту. Додатково на подорожчання продуктів в Вінницькій області сильно вливає політика окремих торговельних мереж, тому однакові товари можуть коштувати по-різному.

Фахівці радять покупцям порівнювати ціни в різних магазинах, користуватися акційними пропозиціями та планувати покупки заздалегідь. Такий підхід допоможе зменшити витрати навіть в умовах поступового подорожчання продуктів.

Джерело: Мінфін

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