Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО в Кіровоградській області може виплачуватися одночасно з іншими державними програмами.

Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО в Кіровоградській області залишається одним із напрямів державної соціальної підтримки, повідомляє Politeka.net.

Окремо Пенсійний фонд України нагадує про одноразову компенсацію для громадян, які постраждали внаслідок російської агресії під час виконання службових обов'язків.

Інформацію про це надає Кропивницька міська рада.

Максимальний розмір такої виплати може сягати 1 мільйона гривень. Її призначають відповідно до спеціального закону для визначених категорій працівників.

Право на компенсацію мають співробітники об'єктів критичної інфраструктури, державні службовці та представники органів місцевого самоврядування, які зазнали поранення, контузії, каліцтва або отримали захворювання під час виконання професійних обов'язків на територіях бойових дій чи в районах, що перебували під обстрілами після 24 лютого 2022 року.

Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО в Кіровоградській області може виплачуватися одночасно з іншими державними програмами, якщо людина відповідає встановленим критеріям. Водночас одноразову компенсацію призначають виключно у випадках, передбачених чинним законодавством.

Сума залежить від встановленої групи інвалідності. Для осіб з інвалідністю І групи передбачено 800 тисяч гривень, ІІ групи — 500 тисяч, ІІІ групи — 200 тисяч гривень. Якщо працівник загинув, його родина має право отримати 1 мільйон гривень.

Одержувачами можуть стати діти, чоловік або дружина, батьки, онуки у визначених законом випадках, особа, яка проживала із загиблим однією сім'єю без офіційного шлюбу за наявності відповідного судового рішення, а також утриманці.

Для оформлення необхідно звернутися до територіального підрозділу Пенсійного фонду України із заявою та пакетом документів, які підтверджують право на компенсацію. Після перевірки поданих матеріалів уповноважений орган ухвалює рішення щодо призначення виплати.

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