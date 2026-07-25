Подорожание проезда в Хмельницком не сделало местный общественный транспорт самым дорогим среди областных центров.

Подорожание проезда в Хмельницком официально вступило в силу с 20 июля, сообщает Politeka.net.

Теперь жители города оплачивают поездки в общественном транспорте по новым тарифам, утвержденным решением городских властей.

Соответствующее решение ранее утвердили городские власти .

После просмотра, стоимость проезда в автобусах и маршрутных такси составляет 20 гривен. Для пассажиров троллейбусов установлен отдельный тариф - 14 гривен за одну поездку.

В городской администрации объяснили, что изменение расценок связано с ростом расходов перевозчиков. Среди главных причин называют удорожание горючего, электроэнергии, запасных частей, технического обслуживания и ремонта транспорта.

Заместитель городского головы Николай Ваврищук сообщил, что предварительную стоимость пытались хранить как можно дольше. Однако из-за существенного увеличения себестоимости работы транспортной отрасли принятие нового решения стало неизбежным.

Удорожание проезда в Хмельницком не сделало местный общественный транспорт самым дорогим среди областных центров. В ряде других украинских городов пассажиры уже оплачивают автобусные маршруты от 22 до 25 гривен, а отдельные тарифы на электротранспорт превышают нынешний уровень.

Новые цены действуют на всех городских маршрутах. В мэрии рассчитывают, что дополнительные поступления помогут поддерживать стабильную работу перевозчиков, своевременно ремонтировать подвижной состав, обновлять техническое оснащение и обеспечивать регулярное движение.

Городские власти рекомендуют жителям учесть изменения при планировании личных расходов. Последующая тарифная политика будет зависеть от экономической ситуации, стоимости энергоносителей, уровня инфляции и финансового состояния предприятий, обеспечивающих перевозку пассажиров.

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