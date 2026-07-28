Багато компаній та фірм готові надати роботу для пенсіонерів у Запоріжжі.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі стає дедалі доступнішою, адже місцеві роботодавці все частіше відкривають вакансії для кандидатів старшого віку, повідомляє Politeka.net.

За даними платформ із працевлаштування, у місті зростає кількість пропозицій, які не потребують спеціальної освіти чи значного професійного досвіду. Багато компаній готові навчати нових співробітників безпосередньо на робочому місці та допомагати їм адаптуватися.

Серед актуальних вакансій — працівник із виготовлення вареників із заробітною платою від 20 до 25 тисяч гривень на місяць. Роботодавець розглядає кандидатів без досвіду, пропонуючи оплачуване навчання та підтримку наставника.

До обов’язків входить виготовлення продукції відповідно до технологічних стандартів і підтримання чистоти на робочому місці. Працівникам гарантують стабільну оплату праці, безкоштовне харчування, службовий транспорт, а також комфортні умови на підприємстві, обладнаному укриттям і резервним джерелом живлення.

Ще одна актуальна пропозиція роботи для пенсіонерів в Запоріжжі — вакансія експедитора із зарплатою від 27 до 30 тисяч гривень. Компанія запрошує до співпраці як чоловіків, так і жінок та пропонує можливість працювати як повний, так і неповний робочий день.

До основних обов’язків належать супровід доставки продукції до торговельних точок у Запорізькій та Дніпропетровській областях, участь у завантаженні та розвантаженні товару, а також оформлення супровідної документації.

Роботодавець забезпечує офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати, п’ятиденний робочий тиждень і безкоштовний доїзд до логістичного центру. Для працівників із частковою зайнятістю передбачено щотижневу виплату зароблених коштів.

Фахівці ринку праці зазначають, що попит на працівників пенсійного віку поступово зростає. Роботодавці дедалі частіше цінують відповідальність, дисциплінованість і практичний досвід таких кандидатів, тому кількість вакансій, відкритих для людей старшого віку, продовжує збільшуватися.

Джерело: WORK.ua

Джерело: WORK.ua

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