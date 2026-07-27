Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі можна знайти й через спеціалізовані сервіси, де регулярно оновлюють перелік пропозицій.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі залишається доступним завдяки приватним ініціативам та онлайн-платформам, які регулярно публікують актуальні пропозиції для людей, змушених залишити власні домівки через війну, повідомляє Politeka.net.

Один із доступних варіантів розташований у селі Вільнокур'янівське Запорізького району, приблизно за 30 кілометрів від обласного центру. Власник готовий надати окрему кімнату жінці зі статусом внутрішньо переміщеної особи без оплати за проживання.

Помешкання розраховане на одну мешканку без обмежень щодо тривалості перебування. Господар зазначає, що шукає жінку віком від 27 до 45 років без шкідливих звичок, яка за можливості допомагатиме у повсякденних домашніх справах.

Будинок має три кімнати, одна з яких є прохідною. Опалення здійснюється піччю, тому запас дров необхідно готувати самостійно. Санвузол облаштований на подвір'ї, а приготування їжі можливе на печі або газовому балоні.

Оселя забезпечена інтернетом, генератором, холодильником, морозильною камерою та мікрохвильовою піччю. На подвір'ї також утримуються домашні тварини. За словами власника, у разі потреби він може допомогти з продуктами першої необхідності та надати підтвердження проживання для оформлення документів.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі можна знайти й через спеціалізовані сервіси, де регулярно оновлюють перелік пропозицій. Такі ресурси допомагають швидко зв'язатися з власниками та отримати інформацію про умови поселення.

Фахівці рекомендують перед переїздом уважно перевіряти всі деталі, уточнювати термін проживання, перелік побутових умов і переконуватися, що оголошення залишається актуальним. Через високий попит окремі варіанти знаходять нових мешканців упродовж кількох днів, тому зі зверненням радять не зволікати.

Джерело: Допомагай, Дія

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