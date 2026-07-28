Графіки відключення світла будуть діяти за окремими адресами у Чернігівській області та заплановані на 29 липня.

Українцям розповіли про додаткові графіки відключення світла, що були заплановані у Чернігівській області на 29 липня, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 29 липня вводяться через проведення планових ремонтних і профілактичних робіт на електромережах. Енергетики рекомендують мешканцям населених пунктів, які потрапили до графіків відключень, завчасно зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, а також врахувати заплановані обмеження під час організації свого дня.

За інформацією АТ «Чернігівобленерго», графіки відключення світла у Чернігівській області на 29 липня будуть діяти в населеному пункті Остер. Знеструмлення триватимуть з 09:00–19:00 години за адресою:

Незалежності — 31

29 липня з 09:00 до 19:00 планові відключення світла діятимуть у селі Поліське. У цей час енергетики проводитимуть технічне обслуговування мереж, через що без електропостачання тимчасово залишаться окремі будинки на таких вулицях:

Вишнева — 30

Лісова — 28, 28/1, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 52А, 55, 58, 59, 60, 63, 64

Польова — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24А, 26, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57

З 08:00–20:00 години не буде електрики в населеному пункті Куликівка, проте обмеження стосуються лише окремих адрес. Знеструмлять на 12 годин поспіль такі адреси:

А. Галушко — 1, 2, 26

Артамонова — 30

Валерія Сарани — 1, 1а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11

Вишнева — 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 16, 62

Вокзальна — 1, 1а, 1д, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 14, 16, 20, 22

Героїв Чорнобиля — 1

Журавка — 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28

Клейнера — 1, 5, 9, 11, 15

Коцюбинського — 47, 74

Марка Гузя — 1, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17

Миру — 1а, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 144, 154, 156, 158, 158а

Миру 2-й — 6, 10

М. М. Амосова — 21, 40

Незалежності — 1, 1а, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 21Г, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26, 26а, 26б, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43

Нова — 17, 21, 24, 26

Партизанська — 20, 22, 22а, 23а, 24, 25, 27, 27А, 29, 31, 32, 33, 34, 35

Свободи — 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 28а, 29а, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 35, 35а, 37, 39

Січова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 18А, 20, 20б.

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