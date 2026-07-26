Українців попередили, що на тиждень з 27 липня по 2 серпня, заплановано графіки відключення світла у Чернігівській області.

З'явилося попередження про планові графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 27 липня по 2 серпня, пише Politeka.net.

Енергетики оприлюднили графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 27 липня по 2 серпня. Тимчасові обмеження пов'язані з проведенням ремонтних і профілактичних робіт на електромережах, які необхідні для підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям.

Відключення заплановані на 27.07.2026 року. Із 09:00 до 18:00 без світла тимчасово залишиться частина мешканців села Євминка. Роботи охоплять окремі будинки на вулицях:

Київська — 15, 17, 18, 19, 1Б/1, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 33В, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 57

Коцюбинського — 31А

Шевченка — 1, 3, 4, 7, 9, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 27, 28, 29, 32

29.07.2026 року теж вимикатимуть електрику. У період із 09:00 до 19:00 електропостачання буде тимчасово припинене в селищі Поліське, де обмеження торкнуться вулиць:

Космонавтів — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 13А, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 54А, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74

Лісова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29

30.07.2026 року, з 09:00 до 19:00 планові роботи проводитимуться у селі Жуківщина. Через це без електроенергії залишаться окремі будинки за такими адресами:

О. Бригинця — 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 57А, 57Б, 58, 58А, 59А, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 68А, 68Б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43

31.07.2026 року з 09:00 до 19:00 відключення світла відбудуться в місті Остер. Тимчасові обмеження діятимуть для частини споживачів, які проживають на вулицях:

Лісового — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 22, 24

Мономаха — 3, 5, 7, 9, 11, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 120А, 124, 124А, 126, 126А

Свободи — 21, 21А, 23, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Старогородська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61.

Джерело: Остерська громада.

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