Українців попередили про планові графіки відключення світла, що триватимуть у Кіровоградській області на 29 липня.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 29 липня триватимуть через важливі роботи, які проводитимуть енергетики, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 29 липня запроваджують для виконання технічного обслуговування та модернізації електрообладнання. Як зазначають енергетики, проведення цих робіт необхідне для підвищення надійності електропостачання та попередження аварійних ситуацій.

За інформацією АТ «Кіровоградобленерго», з 09:00 до 18:00 без електроенергії тимчасово залишиться частина споживачів села Розумівка. Планові відключення охоплять окремі будинки на вулицях:

Кам`яногірський (пров.) — 2, 3, 8

Мира (пров.) — 2, 4

Соборна — 1, 2, 6, 7, 12, 16

Солов’їна — 39, 41, 45, 46, 47, 49

Тараса Шевченка — 16, 18, 22

Центральна — 32, 34, 35, 37, 40, 46, 47, 48, 49, 50

У цей же час, з 09:00 до 18:00, ремонтні роботи триватимуть у селищі Підлісне. Через проведення технічного обслуговування електропостачання буде тимчасово припинене для жителів окремих будинків на вулицях:

Авдієвського — 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26а, 27, 28А, 29, 31, 35, 37А, 41

Івана Франка — 29

Фонтанна — 1, 2, 6

Крім того, з 09:00 до 18:00 планові роботи виконуватимуться у селищі Деріївка. На час ремонту без світла залишаться окремі споживачі на вулицях:

Кодака — 62, 63, 64, 66а, 67, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 81, 82А, 85, 86, 87, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 104, 107, 107а, 111, 112, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 124, 128, 129А, 131, 133, 133а, 134, 135, 136, 137, 139, 141

Молодіжна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 17, 18, 19, 22

Озерна — 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10в, 13, 14, 18

Прибережна — 2, 3, 4, 9, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28

Риндака — 1, 1 корп. а, 2, 2а, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6а, 7, 7а, 8, 9, 11, 12, 13, 13а, 14а

Садовий (пров.) — 1, 5, 7, 9а, 14

Тараса Шевченка — 1, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 37, 38, 40, 45, 46, 46а, 47, 48

Центральна — 1

Шильдіна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

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