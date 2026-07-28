З'явилися актуальні графіки відключення світла у Черкаській області на 29 та 30 липня з переліком населених пунктів та часом знеструмлень.

Українцям варто ознайомитися з графіками відключення світла у Черкаській області, що заплановані на 29 та 30 липня, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 29 та 30 липня пов'язані з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт на електромережах, необхідних для підтримання стабільної роботи енергосистеми. Мешканцям рекомендують заздалегідь ознайомитися з переліком адрес, які підпадають під графіки відключення світла.

За даними «Черкасиобленерго», 29 липня з 08:00 до 17:00 планові ремонтні роботи проводитимуться у селі Петрушки. На час їх виконання залишаться без електрики такі адреси:

Набережна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 63, 65, 69, 71, 73, 77

Перемоги — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41А, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 68, 68-Д, 68-С, 68-с, 70, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114

Польова — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 37, 39, 41

Шкільна — 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 34, 36, 42, 46, 52, 54, 56, 62, 64

Цього ж дня, з 08:00 до 17:00 години, у місті Корсунь-Шевченківський не буде електрики. Знеструмлення торкнуться окремих будинків, розташованих на вулицях:

Гончарівська — 3, 4, 7, 8, 10, 14

Довга — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 43, 51, 53, 55, 57, 59, 61

Комітет 103 — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Ковпака — 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16

Листвинська — 1, 24

Лісова — 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 58, 59, 60, 64, 65, 66, 68, 69, 74, 76, 78, 84, 86

Марценюка — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 54

Правобережна — 40, 82, 86, 88, 90, 92, 92а, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 133В, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 195А, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220А, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 253, 255, 257, 259, 261, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 281, 283, 285, 287, 289, 291

Стеблівська — 1, 5, 6, 7, 13, 19

пров. Лісовий — 3, 9, 11, 15

30.07.2026 року ремонтні бригади працюватимуть у селищі Стеблів. Планові відключення триватимуть із 08:00 до 17:10 та торкнуться мешканців низки вулиць, серед яких:

Затишна — 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 17

Чіковані — 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25

Шевська — 1, 2

30 липня — з 08:00 до 17:00 — ремонтні бригади працюватимуть і в селі Дацьки. У зв'язку з проведенням технічних робіт електропостачання буде тимчасово припинене для частини мешканців вулиці:

Гайова — 3, 5, 7, 9, 13, 17, 20, 22, 24, 26, 30, 32.

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