На початку липня супермаркети продовжують переглядати цінники на популярні продукти, знову помітне подорожчання продуктів у Черкаській області, пише Politeka.net.

Моніторинг вартості свідчить, що порівняно із середніми показниками червня подорожчали риба, хлібобулочні вироби та ковбасна продукція. При цьому різниця між цінами в окремих торговельних мережах залишається значною, що дає змогу покупцям заощадити за умови ретельного вибору магазину.

За даними Мінфіну, помітне зростання зафіксовано у рибному сегменті. Середня ціна патраного коропа у липні становить 374,50 грн за кілограм, тоді як у червні вона була 366,79. Таким чином, за місяць продукт подорожчав на 7,71 гривень.

Найдешевше патраного коропа можна придбати у Novus, де кілограм коштує 359. У Megamarket цей самий товар продають за 390, тобто на 31 грн дорожче. Це вкотре демонструє, що навіть на один і той самий продукт різниця між торговельними мережами може бути досить відчутною.

Не оминуло подорожчання продуктів у Черкаській області і хлібобулочні вироби. Хліб пшеничний нарізаний вагою 650 грамів у липні коштує в середньому 49,99 грн, тоді як у червні його середня ціна становила 49,62. Зростання поки що незначне — 37 копійок, однак воно продовжує загальну тенденцію поступового підвищення вартості соціально важливих продуктів. Наразі цей хліб представлений у Novus, де його продають за 49,99.

Суттєвіше зросли ціни на ковбасні вироби. Середня вартість вареної ковбаси «Алан Лікарська» у липні становить 482,86 грн за кілограм, тоді як у червні вона дорівнювала 471,59. Таким чином, середня ціна збільшилася більш ніж на 11 гривень.

При цьому розрив між супермаркетами є дуже значним. Найдешевшу ковбасу пропонує Metro, де кілограм коштує 398,52 грн. В Auchan її продають за 456,90, у Novus — за 529, а найдорожча пропозиція зафіксована у Megamarket — 547 за кілограм. Різниця між найдешевшою та найдорожчою ціною перевищує 148 гривень, що може суттєво вплинути на витрати покупців.

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